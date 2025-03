Cinà da sogno: battuto Comesana al debutto Atp

Al debutto assoluto nel circuito maggiore il 17enne palermitano batte Comesana con un doppio 7-6 in poco meno di due ore di gioco. Un risultato straordinario per Cinà che negli ultimi game ha fatto i conti con un problema alla coscia sinistra. Al 2° turno affronterà Dimitrov. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Inizia con una vittoria la storia nel circuito Atp di Federico Cinà . Il 17enne palermitano, n. 441 al mondo, è al 2° turno del Masters 1000 di Miami grazie alla vittoria sull'argentino Comesana , n. 67 Atp, con un doppio 7-6 in un'ora e 50 minuti di gioco. Il primo match in carriera nel circuito maggiore, la prima vittoria nel tour e il primo 2007 a riuscirci in un Masters 1000: tutto nello stesso giorno per Cinà che ha giocato un match da veterano. Federico (soprannominato Palli) ha espresso un tennis di qualità e ha gestito al meglio i momenti difficili della partita, soprattutto nel finale quando ha fatto i conti con i crampi alla gamba sinistra.

Il racconto del match

L'impatto sulla partita da parte di Cinà non è certo da debuttante. Il palermitano piazza quattro vincenti nei primi due game e sfrutta la partenza lenta di Comesana, guadagnando subito il break in apertura. L'azzurro mette tante prime in campo, controlla gli scambi, ma l'avversario sale alla distanza e nel sesto game recupera il break, sfruttando un errore di dritto di Federico. Da quel momento Cinà serve sempre indietro nel punteggio, ma non sente la pressione. L'esempio è nel dodicesimo game: sotto 6-5 e sul 30-30, il palermitano sbaglia una volée e concede un set point, annullato grazie a un dritto in corridoio di Comesana. Si arriva così al tiebreak, indirizzato da tre regali consecutivi dell'argentino nelle battute iniziali. Un minibreak conservato da Cinà fino alle fine, in un parziale chiuso con due ottime prime. Brillante, come sulla palla break concessa e annulla nel game d'apertura del secondo set. Un parziale indirizzato da Cinà con il break nel quarto gioco, ottenuto con grande personalità: prima l'attacco di dritto per cancellare la palla del 2-2 di Comesana, poi un passante di rovescio per guadagnare la palla break e infine il gratuito di dritto dell'argentino. La partita sembra in controllo per Cinà, ma sul più bello arriva l'imprevisto: i crampi alla gamba sinistra. Federico non sfrutta un match point e perde il break di vantaggio, ma nonostante i problemi riesce a trascinare il set al tiebreak. Qui dal 2-2 diventa un monologo azzurro, con cinque punti consecutivi vinti da Cinà che ottiene così la prima vittoria Atp in carriera.