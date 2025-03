Alcaraz: "Azione legale PTPA? Non la supporto"

Carlos Alcaraz è pronto al debutto a Miami, dove affronterà il belga David Goffin. A tenere banco è per l'azione intrapresa dalla PTPA contro il circuito del tennis mondiale: "Sono sorpreso, nessuno mi aveva detto nulla. Non supporto la lettera, anche perché non ne ero a conoscenza". Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Tutto pronto per il debutto di Carlos Alcaraz a Miami , previsto per venerdì 21 quando il n°3 del mondo sfiderà il belga David Goffin nel 2° turno del Masters 1000 della Florida. Lo spagnolo, intervenuto in conferenza stampa, è stato però interrogato sull' azione legale intrapresa dalla PTPA (associazione giocatori) contro i massimi sistemi del tennis mondiale, ovvero ATP, WTA, ITIA, & ITF .

"Sorpreso, non appoggio questa lettera"

"Sinceramente per me è stata una sorpresa, perché nessuno mi aveva detto nulla a riguardo - ha detto Alcaraz -. Ieri ho visto sui social media che c'erano delle dichiarazioni... Hanno messo qualcosa che ho detto in una conferenza stampa e che non sapevo. Sinceramente non appoggio quella lettera. Non la appoggio perché non ne sapevo nulla. Ci sono alcune cose con cui sono d'accordo, ce ne sono altre con cui non sono d'accordo. La cosa principale comunque è che non ha il mio supporto".