Novak Djokovic e Sebastian Korda hanno visto rinviare il proprio match di quarti di finale a Miami: applicata la regola Atp che vuole che nessuna partita cominci oltre le ore 23. Visto il protrarsi dei match precedenti, la sfida sarebbe dovuta iniziare verso la mezzanotte locale. Nole e l'americano si sfideranno giovedì come 3° incontro sul Centrale.

Niente più albe di tennis, si era detto. E così è stato. Il match di quarti di finale tra Novak Djokovic e Sebastian Korda è stato infatti cancellato e posticipato a giovedì 27 marzo. Il motivo? E' stata applicata la norma Atp che impedisce di cominciare una partita oltre le ore 23. Nole e l'americano avrebbero dovuto sfidarsi 'non oltre' le 20.30 locali, ma i quattro match precedenti sono andati per le lunghe. I due giocatori così hanno lasciato l'Hard Rock Stadium e vi torneranno giovedì, con il match previsto come terzo sul Centrale dalle ore 13 locali. Questa la nota dell'Atp sul proprio sito: Come ha comunicato ufficialmente l'Atp sul proprio sito "In conformità con le regole ATP che non consentono che una partita vada in campo dopo le 23:00, l'incontro tra Djokovic e Korda sarà ora il terzo incontro dalle 13:00 ora locale di Miami". La regola era stata introdotta dopo il caso Sinner a Parigi Bercy 2023, con l'azzurro che aveva terminato il proprio match alle 2.25 di notte ed era stato costretto al ritiro il giorno dopo, non disputando così la partita con De Minaur di ottavi di finale.