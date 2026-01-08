La 18enne russa Mirra Andreeva ha parlato dei suoi punti di riferimento nel tennis: "Ho sempre voluto essere come Federer, Serena Williams o Rafa Nadal. Li ho sempre ammirati e lo faccio ancora". E sulla nuova stagione "So che se do il massimo in ogni partita posso godermi il momento. Per questo non ho intenzione di mettermi tanta pressione"

Mirra Andreeva non intende fermarsi. E fa bene, considerando che ha solo 18 anni e già due Wta 1000 conquistati (Dubai e Indian Wells nel 2025) oltre a una semifinale slam (Roland Garros nel 2024) giocata. In vista dell'inizio della nuova stagione, la russa ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro Gadecki al Wta 500 di Brisbane: "A volte mi metto pressione da sola, ma so che se do il massimo in ogni partita posso godermi il momento. Per questo non ho intenzione di mettermi tanta pressione pensando di dover vincere un Grande Slam per essere una giocatrice di successo. Quest'anno ho deciso di pensarla così, vedremo dove mi porterà". Sui suoi punti di riferimento, la numero 9 Wta non ha dubbi: "Per quanto mi riguarda, ho sempre voluto essere come Federer, Serena Williams o Rafa Nadal. Li ho sempre ammirati e lo faccio ancora".