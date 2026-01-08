Offerte Sky
Musetti e Sonego in finale in doppio nel torneo Atp di Hong Kong

Tennis

La prima finale azzurra del 2026 del tennis porta la firma di Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti, che sfruttano il ritiro di Wong/Diallo e andranno così a caccia del loro primo titolo in coppia nel doppio di Hong Kong.  Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE: ATP - WTA

Arriva già all'8 gennaio la prima finale azzurra del tennis. Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego infatti si giocheranno il titolo in doppio a Hong Kong. La coppia azzurra, che aveva superato Erler/Galloway con il punteggio di 5-7, 6-3, 10-4, ha infatti sfruttato il ritiro di Coleman Wong (avversario di Musetti in singolare) e Gabriel Diallo per centrare la loro terza finale della carriera dopo quelle di Doha e Cincinnati. Nell'altra semifinale Karen Khachanov e Andrey Rublev se la vedranno con lo statunitense Vasil Kirkov e l'olandese Bart Stevens. Musetti e Sonego hanno debuttato insieme in doppio nel torneo olimpico di Tokyo 2020. 

