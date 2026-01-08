Lorenzo Musetti se la vedrà ai quarti di finale dell'Atp 250 di Hong Kong contro la wild card locale Wong. Il match è in programma per venerdì alle 6.30 e sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Dopo la vittoria all'esordio contro Etcheverry, Lorenzo Musetti torna in campo all'Atp 250 di Hong Kong . Il carrarino, numero 1 del seeding, affronterà ai quarti di finale la wild card Coleman Wong , che ha battuto con il punteggio di 1-6, 7-5, 7-5 il canadese Diallo. Per Musetti sarà il 42° quarto di finale a livello Atp, il 19° su cemento. Il match, in programma venerdì 9 gennaio alle 6.30, sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW .

