Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Musetti-Wong all'Atp Hong Kong, dove vedere in tv e streaming

atp hong kong

Lorenzo Musetti se la vedrà ai quarti di finale dell'Atp 250 di Hong Kong contro la wild card locale Wong. Il match è in programma per venerdì alle 6.30 e sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE: ATP - WTA

Dopo la vittoria all'esordio contro Etcheverry, Lorenzo Musetti torna in campo all'Atp 250 di Hong Kong. Il carrarino, numero 1 del seeding, affronterà ai quarti di finale la wild card Coleman Wong, che ha battuto con il punteggio di 1-6, 7-5, 7-5 il canadese Diallo. Per Musetti sarà il 42° quarto di finale a livello Atp, il 19° su cemento. Il match, in programma venerdì 9 gennaio alle 6.30, sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.

I precedenti

Tra Musetti e Wong c'è un solo precedente, che risale proprio all'Atp 250 di Hong Kong. In particolare alla stagione 2024, quando a vincere al primo turno fu il carrarino con il punteggio di 6-4, 7-5

  • 2024, Atp Hong Kong (R32): Musetti b. Wong 6-4, 7-5

Il programma di venerdì su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)

  • ore 6.30: MUSETTI (Ita) - WANG (Tai)
  • a seguire: RUBLEV - BORGES (Por)
  • a seguire: ANDREEVA – KOSTYUK (Ukr)
  • ore 11: MEDVEDEV - MAJCHRZAK (Pol)

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 2: RYBAKINA (Kaz) - MUCHOVA (Cze)
  • ore 3.30: SABALENKA - KEYS (Usa)
  • ore 11: J. SHANG (Chn) - BUBLIK (Kaz)
  • a seguire: GIRON (Usa) - MMOH (Usa)

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Andreeva: "Sogno di essere come Roger o Williams"

Tennis

La 18enne russa Mirra Andreeva ha parlato dei suoi punti di riferimento nel tennis: "Ho sempre...

Alcaraz è a Seul: sabato il match con Sinner

Tennis

Carlos Alcaraz è arrivato a Seul in vista del match di esibizione in programma questo sabato...

Sonego fuori agli ottavi, Shang vince in due set

atp hong kong

Lorenzo Sonego ha perso agli ottavi di finale dell'Atp 250 di Hong Kong: a vincere è stato il...

Giovedì con Sonego e Cocciaretto: il programma

Tennis

Notte azzurra a Auckland con Elisabetta Cocciaretto impegnata nel match di 2° turno contro la...

Musetti vince all'esordio: Etcheverry ko in 3 set

atp hong kong

Debutto sofferto ma vincente per Lorenzo Musetti che accede ai quarti all'Atp 250 di Hong Kong...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS