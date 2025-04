Jack Draper domina Tommy Paul e si prende i quarti di finale del Masters di Madrid. Il britannico, che aveva eliminato Berrettini al 3° turno, si è imposto con un doppio 6-2. Tra le donne avanti Swiatek e Gauff. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Sarà Jack Draper l'avversario di Matteo Arnaldi nei quarti di finale del Masters di Madrid. Il britannico, quinta testa di serie del seeding, ha infatti superato agli ottavi lo statunitense Tommy Paul (11 del tabellone) con i parziali di 6-2, 6-2 in poco più di un'ora di gioco. Bravo il britannico a sbrigare la pratica con due break per set, grazie a un resa al servizio alta (86% di punti con la prima e 70% con la seconda). E' la terza volta che Draper si qualifica per un quarto di finale sul rosso. Tra il britannico e Arnaldi non ci sono precedenti.