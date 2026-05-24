Quattro azzurri e Nole: il programma del day-1

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Roland Garros, il programma di oggi: partite e orari

roland garros

A Parigi si alza il sipario sul secondo Slam dell'anno con quattro azzurri subito in campo. Doppia sfida Italia-Francia per Sonego e Bellucci, opposti a Herbert e Halys. Cinà affronta Opelka, mentre Bronzetti incrocia la ceca Bouzkova. Debutto oggi anche per Djokovic, Zverev e Fonseca

RISULTATI LIVE

Si alza oggi il sipario sul Roland Garros 2026. Inizia ufficialmente il secondo Slam dell'anno, con quattro azzurri subito in campo. Il primo impegno italiano a Parigi sarà quello di Lucia Bronzetti che alle 11 affronterà la ceca Marie Bouzkova. Nel maschile, invece, spazio a Lorenzo Sonego (contro il qualificato francese Herbert), Mattia Bellucci (contro il transalpino Halys) e Federico Cinà (al primo main draw Slam sfiderà lo statunitense Opelka). Sulla terra rossa parigina sarà anche giornata di big, con il debutto di Novak Djokovic e Sascha Zverev che sul Philippe Chatrier affronteranno rispettivamente i francesi Giovanni Mpetshi Perricardi e Benjamin Bonzi.

Leggi anche

Roland Garros al via, la guida completa

Roland Garros, i match di oggi degli italiani

UOMINI

  • Sonego (Ita) vs Herbert (Fra) - 4° match dalle 11 sul Campo 14
  • Cinà (Ita) vs Opelka (Usa) - 3° match dalle 11 sul Campo 6
  • Bellucci (Ita) vs Halys (Fra) - 3° match dalle 11 sul Campo 7

DONNE

  • Bronzetti (Ita) vs Bouzkova (Cze) - ore 11 sul Campo 6

Gli altri match da seguire oggi

UOMINI

  • Zverev (Ger) vs Bonzi (Fra) - 2° match dalle 12 sul Philippe Chatrier 
  • Djokovic (Srb) vs Mpetshi Perricard (Fra) - non prima delle 20.15 sul Philippe Chatrier
  • Khachanov vs Gea (Fra) - ore 11 sul Suzanne Lenglen
  • Fritz (Usa) vs Basavareddy (Usa) - 3° match dalle 11 sul Suzanne Lenglen
  • Fonseca (Bra) vs Pavlovic (Fra) - 4° match dalle 11 sul Simonne Mathieu

DONNE

  • Kraus (Aut) vs Bencic (Sui) - ore 12 sul Philippe Chatrier
  • Andreeva vs Ferro (Fra) - 3° match dalle 12 sul Philippe Chatrier

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Quattro azzurri e Nole: il programma del day-1

roland garros

A Parigi si alza il sipario sul secondo Slam dell'anno con quattro azzurri subito in campo....

Fils salta il Roland Garros per infortunio

Tennis

Il numero 1 francese salterà lo Slam di casa per via dei problemi fisici che l'avevano costretto...

Da Amburgo a Ginevra: le finali LIVE oggi su Sky

Tennis

Quattro finali in programma prima dell'inizio del Roland Garros: a Ginevra c'è Tien-Navone,...

Sinner: "Il Roland Garros è speciale, sono pronto"

roland garros

Il numero 1 al mondo ha parlato in conferenza stampa in vista del Roland Garros: "Per me è stato...

Cobolli tocca la targa di Nadal al Roland Garros

roland garros

Durante l'allenamento sul Philippe Chatrier, Flavio Cobolli si è fermato per omaggiare Rafa...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS