Quattro azzurri e Nole: il programma del day-1

Roland Garros, il programma di oggi: partite e orariroland garros
A Parigi si alza il sipario sul secondo Slam dell'anno con quattro azzurri subito in campo. Doppia sfida Italia-Francia per Sonego e Bellucci, opposti a Herbert e Halys. Cinà affronta Opelka, mentre Bronzetti incrocia la ceca Bouzkova. Debutto oggi anche per Djokovic, Zverev e Fonseca
Si alza oggi il sipario sul Roland Garros 2026. Inizia ufficialmente il secondo Slam dell'anno, con quattro azzurri subito in campo. Il primo impegno italiano a Parigi sarà quello di Lucia Bronzetti che alle 11 affronterà la ceca Marie Bouzkova. Nel maschile, invece, spazio a Lorenzo Sonego (contro il qualificato francese Herbert), Mattia Bellucci (contro il transalpino Halys) e Federico Cinà (al primo main draw Slam sfiderà lo statunitense Opelka). Sulla terra rossa parigina sarà anche giornata di big, con il debutto di Novak Djokovic e Sascha Zverev che sul Philippe Chatrier affronteranno rispettivamente i francesi Giovanni Mpetshi Perricardi e Benjamin Bonzi.
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UOMINI
- Sonego (Ita) vs Herbert (Fra) - 4° match dalle 11 sul Campo 14
- Cinà (Ita) vs Opelka (Usa) - 3° match dalle 11 sul Campo 6
- Bellucci (Ita) vs Halys (Fra) - 3° match dalle 11 sul Campo 7
DONNE
- Bronzetti (Ita) vs Bouzkova (Cze) - ore 11 sul Campo 6
Gli altri match da seguire oggi
UOMINI
- Zverev (Ger) vs Bonzi (Fra) - 2° match dalle 12 sul Philippe Chatrier
- Djokovic (Srb) vs Mpetshi Perricard (Fra) - non prima delle 20.15 sul Philippe Chatrier
- Khachanov vs Gea (Fra) - ore 11 sul Suzanne Lenglen
- Fritz (Usa) vs Basavareddy (Usa) - 3° match dalle 11 sul Suzanne Lenglen
- Fonseca (Bra) vs Pavlovic (Fra) - 4° match dalle 11 sul Simonne Mathieu
DONNE
- Kraus (Aut) vs Bencic (Sui) - ore 12 sul Philippe Chatrier
- Andreeva vs Ferro (Fra) - 3° match dalle 12 sul Philippe Chatrier