Quattro azzurri e Nole: il programma del day-1

A Parigi si alza il sipario sul secondo Slam dell'anno con quattro azzurri subito in campo. Doppia sfida Italia-Francia per Sonego e Bellucci, opposti a Herbert e Halys. Cinà affronta Opelka, mentre Bronzetti incrocia la ceca Bouzkova. Debutto oggi anche per Djokovic, Zverev e Fonseca

Si alza oggi il sipario sul Roland Garros 2026. Inizia ufficialmente il secondo Slam dell'anno, con quattro azzurri subito in campo. Il primo impegno italiano a Parigi sarà quello di Lucia Bronzetti che alle 11 affronterà la ceca Marie Bouzkova. Nel maschile, invece, spazio a Lorenzo Sonego (contro il qualificato francese Herbert), Mattia Bellucci (contro il transalpino Halys) e Federico Cinà (al primo main draw Slam sfiderà lo statunitense Opelka). Sulla terra rossa parigina sarà anche giornata di big, con il debutto di Novak Djokovic e Sascha Zverev che sul Philippe Chatrier affronteranno rispettivamente i francesi Giovanni Mpetshi Perricardi e Benjamin Bonzi.