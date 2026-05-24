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Roland Garros, i risultati di oggi: Zverev e Machac avanzano al 2° turno

roland garros

Buona la prima per Zverev che vince in tre set (6-3, 6-4, 6-2) contro Bonzi e se la vedrà nel prossimo turno contro Machac, protagonista anche lui di una vittoria in tre set (6-4, 6-4, 6-3 su Bergs). Qualificazione ottenuta anche da Kachanov, tra le donne avanzano Kostyuk e Bencic

RISULTATI LIVE

Esordio vincente al Roland Garros per Sascha Zverev che impiega poco più di 2 ore (2 e 10 minuti) per superare l'ostacolo Bonzi. 6-3, 6-4, 6-2 il punteggio ai danni del francese. Al sesto game la svolta del primo set, col break del tedesco. Ne ha concesso uno anche lui nel secondo parziale, ma si è ripreso subito il vantaggio, andando poi a dominare l'ultimo set. Un transalpino è anche l'avversario battuto da Kachanov, 3 set a 0 contro Gea (6-3, 7-6, 6-0). Avanzano al turno successivo anche Davidovich Fokina, in 5 set contro il bosniaco Dzumhur e dopo un totale di 49 palle break, e Machac, che regola Bergs con un 6-4, 6-4, 6-3. Tra le donne buona la prima per l'ucraina Kostyuk (6-2, 6-3 contro Selekhmeteva) e la svizzera Bencic che elimina in un'ora e mezza l'austriaca Kraus.

Roland Garros, i principali risultati di domenica

UOMINI

  • Khachanov - Gea (Fra) 6-3, 7-6, 6-0
  • Bonzi (Fra) - Zverev (Ger) 3-6, 4-6, 2-6
  • Fritz (Usa) - Basavareddy (Usa)
  • Fonseca (Bra) - Pavlovic (Fra)
  • Mpetshi Perricard (Fra) - Djokovic (Srb)

DONNE

  • Kostyuk (Ukr) - Selekhmeteva 6-2, 6-3
  • Kraus (Aut) - Bencic (Sui) 2-6, 3-6
  • Andreeva - Ferro (Fra)

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