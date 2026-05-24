Esordio vincente al Roland Garros per Sascha Zverev che impiega poco più di 2 ore (2 e 10 minuti) per superare l'ostacolo Bonzi. 6-3, 6-4, 6-2 il punteggio ai danni del francese. Al sesto game la svolta del primo set, col break del tedesco. Ne ha concesso uno anche lui nel secondo parziale, ma si è ripreso subito il vantaggio, andando poi a dominare l'ultimo set. Un transalpino è anche l'avversario battuto da Kachanov, 3 set a 0 contro Gea (6-3, 7-6, 6-0). Avanzano al turno successivo anche Davidovich Fokina, in 5 set contro il bosniaco Dzumhur e dopo un totale di 49 palle break, e Machac, che regola Bergs con un 6-4, 6-4, 6-3. Tra le donne buona la prima per l'ucraina Kostyuk (6-2, 6-3 contro Selekhmeteva) e la svizzera Bencic che elimina in un'ora e mezza l'austriaca Kraus.