Bronzetti fuori al 1° turno: vince Bouzkova

Roland Garros, Bronzetti fuori al 1° turno: Bouzkova vince in due setroland garros
La riminese esce di scena al primo turno, battuta dalla n. 27 del seeding Marie Bouzkova con il punteggio di 6-3, 6-1. Bronzetti è rimasta in partita nella fase iniziale, poi l'avversaria è riuscita a prendere il largo anche grazie agli errori dell'azzurra
Finisce al primo turno il Roland Garros di Lucia Bronzetti. Entrata in tabellone dalle qualificazioni, la riminese ha perso contro la ceca Maria Bouzkova, n. 27 al mondo, con il punteggio di 6-3, 6-1 in poco più di un'ora di gioco. Un match scivolato velocemente per la tennista azzurra, rimasta in partita solo nella fasi iniziali. Poi Bronzetti ha pagato i tanti errori gratuiti (26 complessivi) soprattutto dal lato del rovescio e la scarsa resa con la seconda di servizio (3 punti vinti su 16).
La cronaca del match
Eppure la partita era iniziata bene per Bronzetti, brava a guadagnare subito un break di vantaggio a zero. Bouzkova, però, rimedia subito con il controbreak e da quel momento riesce a conquistare campo con un tennis ordinato e senza sbavature. La svolta nel primo set arriva al sesto game, quando la ceca strappa il servizio a Lucia a zero. Nel secondo parziale Bronzetti vince il primo gioco, ma da quel momento in poi diventa un monologo di Bouzkova che conquista sei game consecutivi e chiude l'incontro dopo un'ora e 10 minuti. Per Lucia, oggi n. 173 Wta, si conferma il tabù di Parigi, l'unico Slam dove non ha mai vinto un match.