Bronzetti fuori al 1° turno: vince Bouzkova

Finisce al primo turno il Roland Garros di Lucia Bronzetti . Entrata in tabellone dalle qualificazioni, la riminese ha perso contro la ceca Maria Bouzkova , n. 27 al mondo, con il punteggio di 6-3, 6-1 in poco più di un'ora di gioco. Un match scivolato velocemente per la tennista azzurra, rimasta in partita solo nella fasi iniziali . Poi Bronzetti ha pagato i tanti errori gratuiti (26 complessivi) soprattutto dal lato del rovescio e la scarsa resa con la seconda di servizio (3 punti vinti su 16).

La cronaca del match

Eppure la partita era iniziata bene per Bronzetti, brava a guadagnare subito un break di vantaggio a zero. Bouzkova, però, rimedia subito con il controbreak e da quel momento riesce a conquistare campo con un tennis ordinato e senza sbavature. La svolta nel primo set arriva al sesto game, quando la ceca strappa il servizio a Lucia a zero. Nel secondo parziale Bronzetti vince il primo gioco, ma da quel momento in poi diventa un monologo di Bouzkova che conquista sei game consecutivi e chiude l'incontro dopo un'ora e 10 minuti. Per Lucia, oggi n. 173 Wta, si conferma il tabù di Parigi, l'unico Slam dove non ha mai vinto un match.