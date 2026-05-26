Roland Garros, i risultati di oggi: Medvedev eliminato al 1° turno da Waltonroland garros
Clamoroso a Parigi, dove esce di scena la testa di serie n.6 Daniil Medvedev: il russo viene battuto in cinque set dall'australiano Adam Walton. Moise Kouame diventa il primo classe 2009 a vincere un match in uno Slam. Tra le donne avanza la n.1 del mondo Aryna Sabalenka
LIVE: ARNALDI-GRIEKSPOOR - TUTTI I RISULTATI
Daniil Medvedev conferma la propria allergia al Roland Garros. Il russo, sesta testa di serie e tra i principali rivali nella metà di tabellone presieduta da Jannik Sinner, esce di scena al debutto nello Slam parigino battuto in cinque set dalla wild card australiana Adam Walton. 6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4 i parziali in quasi tre ore e mezza di partita, con Medvedev che viene eliminato al 1° turno a Parigi per la settima volta in dieci partecipazioni. Moise Kouame diventa il primo classe 2009 a vincere un match in uno Slam: il 17enne francese ha superato in tre set il croato Marin Cilic (7-6, 6-2, 6-1). Tra le donne debutto vincente per la n.1 Aryna Sabalenka, che batte 6-4, 6-2 la spagnola Bouzas Maneiro.
Roland Garros, i principali risultati del 1° turno
UOMINI
- Auger-Aliassime (Can) vs Altmaier (Ger)
- Kouame (Fra) vs Cilic (Cro) 7-6, 6-2, 6-1
- Walton (Aus) vs Medvedev 6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4
- Tsitsipas (Gre) vs Muller (Fra) 6-2, 3-0 ritiro
- Bublik (Kaz) vs Struff (Ger)
DONNE
- Sabalenka vs Bouzas Maneiro (Esp) 6-4, 6-2
- Gauff (Usa) vs Townsend (Usa)
- Siegemund (Ger) vs Osaka (Jpn)
- Birrell (Aus) vs Pegula (Usa)