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Roland Garros, i risultati di oggi: Medvedev eliminato al 1° turno da Walton

roland garros

Clamoroso a Parigi, dove esce di scena la testa di serie n.6 Daniil Medvedev: il russo viene battuto in cinque set dall'australiano Adam Walton. Moise Kouame diventa il primo classe 2009 a vincere un match in uno Slam. Tra le donne avanza la n.1 del mondo Aryna Sabalenka

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Daniil Medvedev conferma la propria allergia al Roland Garros. Il russo, sesta testa di serie e tra i principali rivali nella metà di tabellone presieduta da Jannik Sinner, esce di scena al debutto nello Slam parigino battuto in cinque set dalla wild card australiana Adam Walton6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4 i parziali in quasi tre ore e mezza di partita, con Medvedev che viene eliminato al 1° turno a Parigi per la settima volta in dieci partecipazioni. Moise Kouame diventa il primo classe 2009 a vincere un match in uno Slam: il 17enne francese ha superato in tre set il croato Marin Cilic (7-6, 6-2, 6-1). Tra le donne debutto vincente per la n.1 Aryna Sabalenka, che batte 6-4, 6-2 la spagnola Bouzas Maneiro. 

Roland Garros, i principali risultati del 1° turno

UOMINI

  • Auger-Aliassime (Can) vs Altmaier (Ger)
  • Kouame (Fra) vs Cilic (Cro) 7-6, 6-2, 6-1
  • Walton (Aus) vs Medvedev 6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4
  • Tsitsipas (Gre) vs Muller (Fra) 6-2, 3-0 ritiro 
  • Bublik (Kaz) vs Struff (Ger)

DONNE

  • Sabalenka vs Bouzas Maneiro (Esp) 6-4, 6-2
  • Gauff (Usa) vs Townsend (Usa)
  • Siegemund (Ger) vs Osaka (Jpn)
  • Birrell (Aus) vs Pegula (Usa)

Approfondimento

Kouame 1° 2009: tutti i più giovani vincitori Slam

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