Daniil Medvedev conferma la propria allergia al Roland Garros. Il russo, sesta testa di serie e tra i principali rivali nella metà di tabellone presieduta da Jannik Sinner, esce di scena al debutto nello Slam parigino battuto in cinque set dalla wild card australiana Adam Walton. 6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4 i parziali in quasi tre ore e mezza di partita, con Medvedev che viene eliminato al 1° turno a Parigi per la settima volta in dieci partecipazioni. Moise Kouame diventa il primo classe 2009 a vincere un match in uno Slam: il 17enne francese ha superato in tre set il croato Marin Cilic (7-6, 6-2, 6-1). Tra le donne debutto vincente per la n.1 Aryna Sabalenka, che batte 6-4, 6-2 la spagnola Bouzas Maneiro.