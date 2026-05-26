Roland Garros 2026, il programma di oggi: partite e orariroland garros
A Parigi è il giorno dell'esordio di Jannik Sinner, impegnato in sessione serale sullo Chatrier contro Clement Tabur. Debuttano oggi anche Matteo Arnaldi, Luciano Darderi ed Elisabetta Cocciaretto
È il giorno di Jannik Sinner al Roland Garros 2026. Il n. 1 al mondo inizia oggi la "missione Parigi", impegnato nella sessione serale sul Philippe Chatrier (non prima delle 20.15) contro il francese Clement Tabur, n. 165 della classifica mondiale. Jannik si presenta a Porte d'Auteuil con cinque Masters 1000 vinti di fila e una serie di 29 vittorie consecutive. Adesso l'obiettivo è chiaro: mettere in bacheca l'ultimo Slam che manca alla collezione. Oltre a Sinner, debutteranno oggi a Parigi anche Luciano Darderi (contro l'austriaco Ofner), Matteo Arnaldi (contro l'olandese Griekspoor) ed Elisabetta Cocciaretto (contro la russa Korneeva).
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UOMINI
- Sinner (Ita) vs Tabur (Fra)
- Arnaldi (Ita) vs Griekspoor (Ned)
- Darderi (Ita) vs Ofner (Aut)
DONNE
- Cocciaretto (Ita) vs Korneeva
Gli altri match da seguire
UOMINI
- Auger-Aliassime (Can) vs Altmaier (Ger)
- Walton (Aus) vs Medvedev
DONNE
- Sabalenka vs Bouzas Maneiro (Esp)
- Gauff (Usa) vs Townsend (USa)