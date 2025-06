Jannik Sinner sorride dopo la vittoria con Djokovic che gli regala la prima finale della carriera a Parigi: "Nole è il migliore della storia, ha giocato a un livello incredibile. Sono contento di come ho affrontato e preparato la partita. Domenica sarà molto complicato, con Carlos ho sempre perso nelle ultime partite, ma darò tutto e cercherò di preparare bene la sfida". La finale con Alcaraz domenica in diretta su Eurosport 1 (canale 210 del telecomando Sky) e in streaming su NOW

Jannik Sinner in finale al Roland Garros per la prima volta in carriera. Dopo Melbourne 2024 e 2025 e New York 2024, ecco la quarta finale Slam per il n°1 del mondo. Decisivo il successo in semifinale contro Novak Djokovic, il quarto di fila contro il serbo, il 20° consecutivo in un Major dove non perde un match da quasi un anno (Wimbledon contro Medvedev).