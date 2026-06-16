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Wimbledon 2026, wild card: non c'è Berrettini per ora. Ma può entrare ancora in tabellone

Tennis

Non c'è Matteo Berrettini tra le prime wild-card assegnate per il prossimo Wimbledon. Nel singolare maschile però ce ne sono ancora due da attribuire e il finalista del 2021 è fiducioso di riceverla qualora non dovesse entrare ugualmente in tabellone a causa di qualche ritiro. Ci sono Dimitrov, Wawrinka e Chwalinska, finalista dell'ultimo Roland Garros. Nel doppio femminile tornano le sorelle Williams

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Non c'è il nome di Matteo Berrettini nell'elenco delle prime wild-card assegnate per la prossima edizione di Wimbledon. Nessun allarme però: l'organizzazione si è tenuta l'opportunità di assegnarne altre due prima dell'inizio del torneo e l'azzurro è fiducioso di rientrare nelle ultime scelte. Il finalista del 2021 inoltre conserva ancora buone chance di finire in tabellone attraverso la classifica. Il cut off ha ancora dentro 2-3 giocatori non sicuri di essere presenti a causa di infortuni, a Berrettini basta un forfait per tornare a Church Road. 

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Le wild card nel singolare maschile: ci sono Dimitrov e Wawrinka

Sono state assegnate sei delle otto wild-card previste per il torneo maschile. Ecco l'elenco completo:

  • Grigor Dimitrov (Bul)
  • Jacob Fearnley (Gbr)
  • Arthur Fery (Gbr)
  • Jack Pinnington-Jones (Gbr)
  • Toby Samuel (Gbr)
  • Stan Wawrinka (Svi)
  • To be announced
  • To be announced

Il ritorno delle sorelle Williams nel doppio femminile

Da segnalare, oltre alla situazione nel singolare maschile, la presenza di Maja Chwalinska nel torneo femminile dopo la finale conquistata a sorpresa nell'ultimo Roland Garros. Oltre a lei, premiate tutte giocatrici britanniche con un ultimo posto ancora da assegnare. Ufficiale il ritorno delle sorelle Serena e Venus Williams nel tabellone del doppio femminile. In quello maschile invece via libera alla coppia formata da Nick Kyrgios e Alexander Bublik

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