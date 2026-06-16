Non c'è Matteo Berrettini tra le prime wild-card assegnate per il prossimo Wimbledon. Nel singolare maschile però ce ne sono ancora due da attribuire e il finalista del 2021 è fiducioso di riceverla qualora non dovesse entrare ugualmente in tabellone a causa di qualche ritiro. Ci sono Dimitrov, Wawrinka e Chwalinska, finalista dell'ultimo Roland Garros. Nel doppio femminile tornano le sorelle Williams

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