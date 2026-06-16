Non c'è Matteo Berrettini tra le prime wild-card assegnate per il prossimo Wimbledon. Nel singolare maschile però ce ne sono ancora due da attribuire e il finalista del 2021 è fiducioso di riceverla qualora non dovesse entrare ugualmente in tabellone a causa di qualche ritiro. Ci sono Dimitrov, Wawrinka e Chwalinska, finalista dell'ultimo Roland Garros. Nel doppio femminile tornano le sorelle Williams
Non c'è il nome di Matteo Berrettini nell'elenco delle prime wild-card assegnate per la prossima edizione di Wimbledon. Nessun allarme però: l'organizzazione si è tenuta l'opportunità di assegnarne altre due prima dell'inizio del torneo e l'azzurro è fiducioso di rientrare nelle ultime scelte. Il finalista del 2021 inoltre conserva ancora buone chance di finire in tabellone attraverso la classifica. Il cut off ha ancora dentro 2-3 giocatori non sicuri di essere presenti a causa di infortuni, a Berrettini basta un forfait per tornare a Church Road.
Leggi anche
Sinner, giovedì inizia la missione Wimbledon
Le wild card nel singolare maschile: ci sono Dimitrov e Wawrinka
Sono state assegnate sei delle otto wild-card previste per il torneo maschile. Ecco l'elenco completo:
- Grigor Dimitrov (Bul)
- Jacob Fearnley (Gbr)
- Arthur Fery (Gbr)
- Jack Pinnington-Jones (Gbr)
- Toby Samuel (Gbr)
- Stan Wawrinka (Svi)
- To be announced
- To be announced
Il ritorno delle sorelle Williams nel doppio femminile
Da segnalare, oltre alla situazione nel singolare maschile, la presenza di Maja Chwalinska nel torneo femminile dopo la finale conquistata a sorpresa nell'ultimo Roland Garros. Oltre a lei, premiate tutte giocatrici britanniche con un ultimo posto ancora da assegnare. Ufficiale il ritorno delle sorelle Serena e Venus Williams nel tabellone del doppio femminile. In quello maschile invece via libera alla coppia formata da Nick Kyrgios e Alexander Bublik.