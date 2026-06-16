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Atp Halle, Bellucci batte Bublik e si qualifica al secondo turno

Tennis

Mattia Bellucci piega in due set Bublik (7-6, 6-1) e conquista l'accesso al secondo turno del torneo tedesco. Ad attenderlo c'è il belga Collignon. L'azzurro spreca la possibilità di chiudere il primo parziale sul 5-4 col servizio a disposizione, ma nel tie-break rimonta da 6-3 con delle magie sensazionali a rete. Bublik crolla nel secondo set. Il torneo di Halle è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Prosegue l'ottimo momento di Bellucci sull'erba. Dopo i quarti di finale a Stoccarda e le qualificazioni superate ad Halle, il numero 74 al mondo supera al primo turno del torneo tedesco Bublik, testa di serie numero sette. Un'impresa arrivata grazie a un primo set magistrale, in cui ha superato l'unico momento di flessione che poteva costargli caro e annullando tre set point nel tie break.

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La cronaca del match

I primi turni di battuta vengono dominati da chi è al servizio fino al 3-3. L'equilibrio viene interrotto da Bellucci che, nonostante un punto vinto casualmente da Bublik con l'aiuto del nastro, ottiene il break grazie a due risposte aggressive sul 30 pari. Nel game successivo, da un'altra situazione sul 30-30, mantiene il break con due ace, i primi del suo match. Sul 5-4 l'azzurro serve per il set, ma con un doppio fallo e tre errori gratuiti (dritto, rovescio e lob), rimette in partita il kazako. Saranno gli unici e ultimi errori della sua partita. Si va al tie-break, con Bublik che vola subito sul 3-0 e ha tre set point a disposizione sul 6-3. Bellucci cancella i primi due col servizio e sull'ultimo manda in tilt l'avversario con un fantastico recupero a rete sulla palla corta. Bublik è stordito: commette doppio fallo, perde 8-6 e non riesce a rimettersi più in partita. Bellucci vola sulle ali dell'entusiasmo e conquista 6-1 il secondo set. Al prossimo turno c'è Collignon, proveniente come lui dalle qualificazioni e facile vincitore sull'australiano Popyrin. 

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