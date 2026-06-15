Sinner, giovedì inizia la missione Wimbledon

Per Jannik Sinner si avvicina la missione Wimbledon, terzo Slam della stagione in esclusiva su Sky dal 29 giugno. Per la precisione, inizierà il prossimo giovedì, quando il campione altoatesino arriverà a Londra. Lo farà a 10 giorni dall'inizio del torneo per ritrovare confidenza con i campi dei Championships. Sarà un periodo di avvicinamento, fatto di allenamenti e con un appuntamento: il torneo di esibizione da giocare. Prima di Wimbledon, Jannik non ha partecipato a tornei veri e propri e si sta preparando sul cemento a Monte-Carlo dove nelle ultime ore si è allenato con Holger Rune, che sta cercando pian piano di rientrare nel circuito dopo la rottura del tendine d’Achille. Certo è, che a Wimbledon Jannik esordirà il primo giorno perché, come la tradizione vuole, è il campione in carica a inaugurare il centrale.