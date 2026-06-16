Atp Halle e Queen's, il programma di oggi: partite e orariatp halle
Day-2 ad Halle con il debutto di Mattia Bellucci e Sascha Zverev. Il lombardo aprirà il programma alle 11.30 contro il kazako Bublik mentre il campione del Roland Garros affronterà il ceco Kopriva. Spazio anche ai doppi con le coppie Bellucci/Kyrgios, Cobolli/Shelton e Vavassori/Pavlasek. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Seconda giornata all'Atp 500 di Halle, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Ad aprire il martedì sull'erba tedesca sarà Mattia Bellucci: reduce dai quarti a Stoccarda, il lombardo scenderà in campo alle 11.30 contro il campione in carica Alexander Bublik. Sarà anche il giorno di Sascha Zverev che, dopo il primo trionfo Slam a Parigi, inizierà la stagione sull'erba contro il ceco Vit Kopriva, n. 64 al mondo. Spazio, inoltre, ai doppi con le coppie Bellucci/Kyrgios, Cobolli/Shelton e Vavassori/Pavlasek. Continua anche l'Atp 500 del Queen's e oggi debutteranno le prime due teste di serie: Alex De Minaur (contro il canadese Diallo) e Jiri Lehecka (contro il polacco Majchrzak).
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Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)+SKY SPORT MIX (211)
- ore 11.30 - Atp Halle: BELLUCCI (Ita) vs Bublik (Kaz)
- a seguire - Atp Halle: Fonseca (Bra) vs Hanfmann (Ger)
- a seguire - Atp Halle: Zverev (Ger) vs Kopriva (Cze)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 11.30 - Simulcast Sky Sport Uno
- a seguire - Atp Queen's: De Minaur (Aus) vs Diallo (Can)
- a seguire - Simulcast Sky Sport Mix
SKY SPORT MIX (211)
- ore 11.30 - Simulcast Sky Sport Tennis
- a seguire - Atp Halle: BELLUCCI/Kyrgios vs Quinn/Tien
- a seguire - Atp Halle: COBOLLI/Shelton vs Pavlasek/VAVASSORI
- a seguire - Simulcast Sky Sport Tennis
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
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