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Atp Halle e Queen's, il programma di oggi: partite e orari

atp halle

Day-2 ad Halle con il debutto di Mattia Bellucci e Sascha Zverev. Il lombardo aprirà il programma alle 11.30 contro il kazako Bublik mentre il campione del Roland Garros affronterà il ceco Kopriva. Spazio anche ai doppi con le coppie Bellucci/Kyrgios, Cobolli/Shelton e Vavassori/Pavlasek. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Seconda giornata all'Atp 500 di Halle, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Ad aprire il martedì sull'erba tedesca sarà Mattia Bellucci: reduce dai quarti a Stoccarda, il lombardo scenderà in campo alle 11.30 contro il campione in carica Alexander Bublik. Sarà anche il giorno di Sascha Zverev che, dopo il primo trionfo Slam a Parigi, inizierà la stagione sull'erba contro il ceco Vit Kopriva, n. 64 al mondo. Spazio, inoltre, ai doppi con le coppie Bellucci/Kyrgios, Cobolli/Shelton e Vavassori/Pavlasek. Continua anche l'Atp 500 del Queen's e oggi debutteranno le prime due teste di serie: Alex De Minaur (contro il canadese Diallo) e Jiri Lehecka (contro il polacco Majchrzak). 

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Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)+SKY SPORT MIX (211)

  • ore 11.30 - Atp Halle: BELLUCCI (Ita) vs Bublik (Kaz)
  • a seguire - Atp Halle: Fonseca (Bra) vs Hanfmann (Ger)
  • a seguire - Atp Halle: Zverev (Ger) vs Kopriva (Cze)

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 11.30 - Simulcast Sky Sport Uno
  • a seguire - Atp Queen's: De Minaur (Aus) vs Diallo (Can)
  • a seguire - Simulcast Sky Sport Mix

SKY SPORT MIX (211)

  • ore 11.30 - Simulcast Sky Sport Tennis
  • a seguire - Atp Halle: BELLUCCI/Kyrgios vs Quinn/Tien
  • a seguire - Atp Halle: COBOLLI/Shelton vs Pavlasek/VAVASSORI
  • a seguire - Simulcast Sky Sport Tennis

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

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