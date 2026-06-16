Seconda giornata all'Atp 500 di Halle , in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Ad aprire il martedì sull'erba tedesca sarà Mattia Bellucci : reduce dai quarti a Stoccarda, il lombardo scenderà in campo alle 11.30 contro il campione in carica Alexander Bublik . Sarà anche il giorno di Sascha Zverev che, dopo il primo trionfo Slam a Parigi, inizierà la stagione sull'erba contro il ceco Vit Kopriva , n. 64 al mondo. Spazio, inoltre, ai doppi con le coppie Bellucci/Kyrgios, Cobolli/Shelton e Vavassori/Pavlasek. Continua anche l'Atp 500 del Queen's e oggi debutteranno le prime due teste di serie: Alex De Minaur (contro il canadese Diallo) e Jiri Lehecka (contro il polacco Majchrzak).

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