Fognini, Sonego e Bellucci subito ko sull’erba

Erba amara per il tennis azzurro: tutti gli italiani già eliminati tra Stoccarda e 's-Hertogenbosch. In Germania fuori Sonego e Fognini, in Olanda ko all'esordio per Bellucci.

I tornei sull'erba non sorridono ai tennisti italiani. Dopo le sconfitte di Arnaldi e Darderi nella giornata di lunedì, sono arrivati i ko all'esordio anche di Fognini, Sonego e Bellucci tra Stoccarda e 's-Hertogenbosch, tutti battuti in tre set. L'ultima in ordine di tempo è stata quella di Fabio Fognini: in tabellone in Germania grazie a una wild card, il ligure ha perso contro il francese Corentin Moutet con il punteggio di 6-4, 6-7, 6-3 in 2 ore e 13 minuti. Un risultato che lascia qualche rimpianto al 38enne di Arma di Taggia che, dopo aver vinto il tiebreak del secondo set, ha pagato il break subito nell'ottavo gioco del terzo set, dopo un parziale sul filo dell'equilibrio. Per Fognini è la terza sconfitta consecutiva, la sesta nelle ultime sette partite giocate.

Sonego lotta, ma non basta: vince Halys È arrivata la quarta sconfitta di fila, invece, per Lorenzo Sonego, battuto al 1° turno dell'Atp 250 di Stoccarda dal francese Quentin Halys con il punteggio di 6-7, 7-5, 6-4 in 2 ore e 42 minuti di gioco. Una sfida lottata e combattuta nei primi due set: il primo vinto da Sonego al tiebreak, il secondo conquistato dal transalpino grazie al break nell'undicesimo gioco. Halys è poi riuscito a indirizzare il terzo set con un break in apertura e da quel momento Sonego non è più riuscito a rientrare in partita. Il torinese tornerà in campo la prossima settimana all'Atp 500 di Halle dove è iscritto anche nel torneo di doppio, in coppia con Jannik Sinner.