L'azzurra, al termine di un match condizionato da due interruzioni per pioggia (una nel primo set, l'altra a metà del secondo) ha perso in semifinale contro Elena Ruse con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-3. In finale, la numero 65 al mondo affronterà Elise Mertens. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE