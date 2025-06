Djokovic rilancia: "Punto le Olimpiadi 2028"

Los Angeles 2028. È questo il nuovo obiettivo fissato da Novak Djokovic che ha in mente i Giochi Olimpici negli Stati Uniti, in programma tra tre anni. Il campione serbo, che lo scorso anno a Parigi ha completato il Career Golden Slam con l'oro conquistato sulla terra del Roland Garros, ha svelato i piani per il futuro in un'intervista al podcast (Ne)uspjeh prvaka con l'allenatore, ex West Ham e Watford, Slaven Bilic. L'obiettivo è Los Angeles 2028, quando Nole avrà 41 anni: "L’unica cosa che ho in mente e che mi dà motivazione sono le Olimpiadi del 2028 a Los Angeles, ancor più dei tornei dello Slam - spiega Djokovic - Quel momento in cui indossi lo stemma del tuo Paese, quando vivi nel villaggio con i migliori atleti olimpici, quella sensazione: quello è lo sport". Nole ha parlato poi della passione e l'amore per il tennis, il motore che lo spinge ancora ad entrare in campo: "Amo il tennis e amo ancora tenere la racchetta tra le mani. Il bambino dentro di me, che si è innamorato di questo sport, è ancora presente, sento ancora quel legame. Se non avessi più quella passione e il desiderio di competere, non continuerei. Ma amo ancora scendere in campo e vincere con la racchetta in mano. Quella fiamma è ancora viva".