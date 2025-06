Wimbledon non è un torneo come tutti gli altri per Matteo Berrettini. L'erba è una superficie che esalta le sue caratteristiche e, non a caso, qui nel 2021 ha raggiunto una storica finale. Da tutti è considerato "l'avversario da evitare" ma lui non si scompone, è concentrato su sé stesso e determinato a dare il meglio. A due giorni dal suo esordio contro il polacco Kamil Majchrzak, il tennista italiano si è raccontato ai microfoni di Sky Sport