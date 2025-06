Jasmine Paolini torna a Wimbledon dopo la finale conquistata lo scorso anno: "Ho tanti ricordi del 2024, voglio portare con me in campo le partite vinte e giocate bene. L'erba è una superficie difficile, non è semplice adattarsi. Quest'anno per fortuna ho già giocato alcuni incontri"

CALENDARIO E ORARI DEL PRIMO TURNO