Staff Sinner, scelta sorprendente ma da non sovrastimare

L’addio a parte dello staff alla vigilia di Wimbledon ha sorpreso molti: Sinner ha scelto di non soffermarsi troppo sui motivi del cambiamento. Per Sky Sport Insider, Giorgia Mecca rilegge la conferenza stampa di Jannik cercando i significati nascosti dietro le parole del numero 1 al mondo e che tipo di figure cercherà per sostituire Marco Panichi e Ulises Badio