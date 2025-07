Le emozioni di Fabio a Wimbledon sono tutte nostre

L’incredibile partita di Wimbledon contro Alcaraz potrebbe essere l’ultima volta in cui vedremo Fognini in un torneo. Su Sky Sport Insider, Flavia Pennetta racconta tutte le sensazioni vissute dal giocatore prima e dopo la partita. “Game, set, match. L’ultimo Wimbledon” è lo speciale dedicato alle giornate londinesi di Fognini, disponibile su Sky On Demand