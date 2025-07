Cobolli-Djokovic LIVE mercoledì su Sky Sport

Per la prima volta ai quarti in un major, Flavio Cobolli affronta il sette volte campione dei Championships Novak Djokovic. Il match è in programma mercoledì, secondo match dalle 14.30 sul Centrale e sarà in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW

Flavio Cobolli vuole continuare a stupire a Wimbledon. Per la prima volta in carriera ai quarti di finale in uno Slam, il tennista romano affronterà l'ex n. 1 al mondo - e sette volte campione ai Championships - Novak Djokovic. Il match è in programma mercoledì 9 luglio, secondo match dalle 14.30 sul Campo Centrale, e sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.