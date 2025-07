Dopo la sconfitta al primo turno a Wimbledon, Matteo Berrettini non sarà al via del torneo di Gstaad. Il tennista azzurro aveva vinto il titolo lo scorso anno sulla terra rossa svizzera. "Ho bisogno di tempo per riflettere e capire cosa fare", aveva detto al termine dello Slam inglese

Lo scorso anno aveva dominato la finale contro il francese Halys in meno di un'ora (6-3, 6-1), stavolta invece Matteo Berrettini non sarà al via dell'ATP Swiss Open a Gstaad. Il tennista azzurro inizialmente faceva parte dell'entry-list del torneo vinto anche nel 2018, oggi invece è stata resa nota la sua assenza.

I dubbi sul futuro dopo Wimbledon

Berrettini è reduce dalla sconfitta a sorpresa nel primo turno dello Slam inglese contro il polacco Majchrzak. Non aveva comunicato infortuni dopo la partita, ma aveva lanciato dubbi sul suo futuro: "Fondamentalmente sono stanco, stanco di rincorrere sempre qualcosa. Per questo ho bisogno di prendermi giorni per pensare, per decidere cosa fare del futuro perché stare in campo così non è quello che voglio". Dopo Gstaad (dal 14 al 20 luglio), c'è il torneo di Kitzbuhel (dal 20 al 26), altro torneo a cui Berrettini al momento risulta iscritto. L'unica certezza al momento sono i 250 punti che Berrettini è destinato a perdere, con la ripercussione di qualche posizione in meno nel ranking Atp.