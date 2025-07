Sinner e Cobolli, il programma di oggi su Sky

Giornata dedicata ai quarti di finale a Wimbledon, dove scendono in campo due italiani. Jannik Sinner affronta sul Campo 1 lo statunitense Ben Shelton, Flavio Cobolli sfida sul Centrale il sette volte campione Novak Djokovic. Tutto da seguire in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW

Si chiude il programma dei quarti di finale a Wimbledon, tutto da seguire come sempre in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW. Si gioca nella parte alta del tabellone, dove l'Italia la fa da padrona assoluta. Il n°1 del mondo Jannik Sinner affronta lo statunitense Ben Shelton, 10^ testa di serie del seeding, nel 2° match in programma sul Court 1. Sono sei i precedenti, con l'azzurro che guida 5-1, compresa la sfida sull'erba londinese di 12 mesi fa. Sarà il prestigioso Campo Centrale il teatro del primo quarto Slam in carriera di Flavio Cobolli: il romano sfiderà il sette volte campione a Wimbledon Novak Djokovic. Nole ha vinto l'unico precedente, che risale a Shanghai 2024. Si completa anche il quadro dei quarti femminili, con in campo Andreeva-Bencic e Swiatek-Samsonova.