Giovedì dedicato alle semifinali femminili. Si parte alle 14.30 con Sabalenka-Anisimova, a seguire Swiatek-Bencic. Tutto da seguire in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW

È il giorno delle semifinali femminili a Wimbledon, da seguire in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW. Giovedì con i riflettori puntati sul Campo Centrale per disegnare una finale inedita visto che scenderanno in campo quattro giocatrici che non hanno mai raggiunto l'ultimo atto dei Championships. Si parte alle 14.30 con la n. 1 al mondo Aryna Sabalenka che sfida la statunitense Amanda Anisimova. A seguire toccherà a Iga Swiatek che affronterà l'elvetica Belinda Bencic. Oggi ci sarà anche la finale del doppio misto (in programma sul Centrale dopo le semifinali femminili), mentre proseguono i tornei junior, wheelchair e legend.