Dopo la netta vittoria in finale contro Anisimova a Wimbledon, Swiatek ha ricevuto anche un simpatico regalo da parte dell'organizzazione: un asciugamano personalizzato. Il motivo? La polacca era stata beccata dalle telecamere, durante la semifinale, mentre rubava diversi asciugamani del torneo. Una volta accortasi di esser ripresa, la giocatrice aveva scherzosamente fatto segno in camera di rimanere in silenzio ASIMONOVA, LE LACRIME DOPO LA FINALE PERSA

Non tutte le storie hanno un lieto fine, ma forse quella di Iga Swiatek a Wimbledon sì. E non parliamo solo di quella principale, con la netta vittoria in finale contro Anisimova 6-0 6-0 che ha regalato alla polacca il suo sesto Slam. Piuttosto quella secondaria che riguarda... gli asciugamani. Al termine della semifinale contro la Samsonova, la giocatrice prima della consueta intervista post partita era stata 'beccata' dalle telecamere della Bbc mentre si infilava gli asciugamani del torneo nella borsa.

Il gesto andato virale Dopo essersi resa conto che le telecamere la stavano inquadrando, Iga Swiatek ha guardato l'obiettivo dell'operatore facendo il gesto di rimanere in silenzio come per mantenere il segreto. Qualche momento più tardi, poi, la polacca ha chiesto a un raccattapalle di prendergliene altri. Il motivo lo ha spiegato poi lei in conferenza: troppe richiesta da amici e familiari. Per la cronaca, nello store ufficiale di Wimbledon gli asciugamani costano 60 euro!

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto X, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Il regalo di Wimbledon a Swiatek La risposta scherzosa dell'organizzazione di Wimbledon non è tardata ad arrivare. Al termine della finale, Iga Swiatek ha ricevuto in regalo un asciugamano personalizzato con la dicitura: "Di proprietà di Iga Swiatek, Wimbledon Champion". La reazione della polacca è stata altrettanto ironica. "Questo è un asciugamano unico nel suo genere, grazie. I 15 che ho a casa non contanto più nulla ora".