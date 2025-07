Oggi la finale di Darderi: il programma su Sky

Il 23enne azzurro va a caccia del suo terzo titolo Atp: l'avversario da battere all'ultimo atto sarà l'olandese De Jong. In campo per la finale a Gstaad anche Bublik contro Juan Manuel Cerundolo, mentre sul circuito WTA si concludono i tornei ad Amburgo e Iasi. A Umago si rivede Passaro per un posto agli ottavi. Tutto in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW RISULTATI LIVE: ATP - WTA

Cordoba, Marrakech e ora... Bastad? È quello che spera Luciano Darderi che, oggi, si giocherà la conquista del terzo titolo Atp in carriera. Di fronte in finale ci sarà Jesper De Jong, al quinto appuntamento contro un avversario italiano (tutti diversi) in questo 2025 dopo aver battuto Cobolli, Pellegrino e Passaro: solo Sinner è riuscito a sconfiggerlo. Non ci sono precedenti tra i due, invece, con il 23enne azzurro reduce da un ottimo periodo dopo aver ben impressionato già a Wimbledon, ma occhio all'olandese che in questo 250 in Svezia ha concesso un solo set agli avversari. La finale tra Luciano Darderi e Jesper De Jong è in programma domenica 20 luglio, alle ore 14. Il match sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

Le altre finali in programma Finale a Bastad, ma non solo. Nel 250 a Gstaad, in Svizzera, si affrontano per il titolo Juan Manuel Cerundolo e Bublik, mentre in campo femminile Teichmann e Begu si sfidano per vincere il Wta di Iasi. Quella di Amburgo, invece, opporrà Bondar e Boisson. Oggi sarà protagonista anche un altro azzurro oltre a Darderi, ovvero Francesco Passaro, che affronta il croato Dodig (n. 246 al mondo) per un posto agli ottavi di Umago.

La programmazione di oggi su Sky Sport e NOW SKY SPORT TENNIS (203) Ore 11.30 J. M. CERUNDOLO (Arg) - BUBLIK (Kaz), Atp Gstaad

(Arg) - (Kaz), Atp Gstaad Ore 14.00 DARDERI (Ita) - DE JONG (Ned), Atp Bastad (anche su Sky Sport Mix, canale 211)

(Ita) - (Ned), Atp Bastad (anche su Sky Sport Mix, canale 211) Non prima delle 16.30 TEICHMANN (Sui) - BEGU (Rom) - Wta Iasi (anche su Sky Sport 252)

(Sui) - (Rom) - Wta Iasi (anche su Sky Sport 252) A seguire COLLIGNON (Bel) - KOPRIVA (Cze), Atp Umago

(Bel) - (Cze), Atp Umago Ore 21.00 DODIG (Cro) - PASSARO (Ita), Atp Umago SKY SPORT 251 Ore 14.00 BONDAR (Hun) - BOISSON (Fra), Wta Amburgo