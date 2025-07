Bolelli e Vavassori trionfano a Washington

Adelaide, Rotterdam, Amburgo e adesso Washington. Simone Bolelli e Andrea Vavassori calano il poker, vincendo il quarto titolo stagionale sul cemento di Washington. Prima coppia italiana di sempre a trionfare nell'Atp 500 statunitense, Bole e Wave hanno battuto in finale i n. 3 del seeding Hugo Nys ed Edouard Roger-Vasselin c on il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 17 minuti, ma con una pausa di due ore per pioggia all'inizio del secondo set. Un match solido degli azzurri, bravi a non scomporsi nonostante lo stop per maltempo.

Il racconto del match

La partenza è sul filo dell'equilibrio. Un primo set equilibrato fino al sesto game, momento di svolta del parziale. Bolelli e Vavassori, in risposta, vanno avanti 15-40: Roger-Vasselin annulla le prime due palle break con l'aiuto del servizio, ma alla terza chance Vavassori trova un'ottima risposta tra i piedi del francese che sbaglia la volée. Un break confermato fino in fondo dagli azzurri, sostenuti da ottime percentuali al servizio (17 punti su 19 con la prima in campo). Chiuso il primo set in 36 minuti, Bolelli e Vavassori iniziano bene anche il secondo parziale. Il break arriva già in apertura, con due risposte vincenti azzurre. La partita sembra in discesa per gli azzurri dopo appena un'ora di gioco, ma poi arriva l'interruzione per maltempo: prima il pericolo fulmini in zona, poi la pioggia copiosa. Una pausa di due ore, con tanto di cambio di campo (dallo Stadium al John Harris, per consentire lo svolgimento delle finali di singolare), ma Bolelli e Vavassori non hanno mai accusato passaggi a vuoto, centrando così il quarto titolo stagionale, il settimo di coppia nel circuito maggiore. Un risultato che consente agli azzurri di consolidare il quinto posto nella Race Atp verso Torino.