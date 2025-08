Cobolli e Sonego per gli ottavi: il programma

Si chiude il programma del terzo turno a Toronto con due azzurri in campo. Lorenzo Sonego sfiderà il n. 6 del seeding Andrey Rublev mentre Flavio Cobolli sfiderà l'ungherese Fabian Marozsan. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Sarà un lungo venerdì azzurro al Masters 1000 di Toronto , in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Tra singolari e doppi, sono quattro i match che vedranno gli italiani protagonisti. Si parte alle 18.30 con Lorenzo Sonego che aprirà il programma sul Centrale contro Andrey Rublev , testa di serie n. 8 del torneo: in palio un posto negli ottavi di finale. Il bilancio nei precedenti è 2-2, ma sarà il primo confronto sul cemento outdoor. Nella tarda serata italiana, invece, toccherà a Flavio Cobolli contro l'ungherese Fabian Marozsan , reduce dal successo su Felix Auger-Aliassime. I due si sono già affrontati quest'anno sulla terra rossa di Madrid dove vinse Flavio in due set. Riflettori anche sui doppi: in programma Bolelli/Vavassori- Gonzalez/Molteni e Musetti/Sonego -Heliovaara/Patten.

Tutte le partite con Sky Sport Plus ed Extra Match

