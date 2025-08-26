Esplora tutte le offerte Sky
il personaggio

Essere Venus Williams non è mai stato così bello

Giorgia Mecca

©Getty

La sua presenza in campo allo US Open a 45 anni ha fatto notizia. Non tanto per il risultato quanto per la sua forza, un anno dopo un delicato intervento chirurgico. La sua carriera, comunque brillantissima, è stata troppo spesso messa in ombra da Serena. Oggi, invece, la stella è solo e soltanto lei, finalmente libera di poter essere Venus

