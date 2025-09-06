il personaggio
"Va bene non stare bene". Le matrioske di Naomi Osaka
Dal ‘peggior discorso di sempre’, alle lacrime mescolate a gioia per Serena Williams fino alla sconfitta contro Anisimova di questi US Open che però la rilanciano: tutta la carriera di Osaka è un misto di gioia e difficoltà difficili da arginare. La semifinale americana ha però riacceso una luce
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi