Tsitsipas: "Devo disintossicarmi dai social"

Stefanos Tsitsipas ha azzerato i suoi follow del suo account Instagram. Ecco spiegata la sua decisione: "Negli ultimi mesi, con lo stress e i tanti viaggi, mi sono sfogato sui social, restando a guardare video per ore. E' sbagliato. L'obiettivo che mi pongo è restare senza social per uno, due, tre anni ed essere di esempio per i più giovani"

"Sfogo tutto lo stress andando sui social media e guardando video per ore, perché mi piacciono. Ho capito che mi farebbe bene se mi ponessi l'obiettivo per i prossimi uno, due, tre anni o anche di più, di non usare i social media". Parole di Stefanos Tsitsipas, numero 27 del mondo ma ex n°3, due volte vincitore a Monte-Carlo e finalista al Roland Garros, da qualche mese in crisi di gioco e risultati: in questa stagione un solo titolo vinto a Dubai e tante sconfitte nei primi turni dei tornei più importanti.

Tsitsipas, zero follow: "Voglio essere di esempio per i giovani"

Il greco, che ha azzerato i follow sul suo account Instagram si è confessato alla vigilia di Grecia-Brasile di Coppa Davis, in programma ad Atene, su un problema decisamente impattante: "Ho parlato con il team che mi aiuta con i social media e ho scelto di smettere di seguire tutte le persone che seguivo sui social media - ha detto Tsitsipas, come riportato dal portale sdna.gr -. Non si tratta delle persone che seguivo, ma piuttosto del fatto che voglio diventare indipendente dai social media. Ultimamente, con tutti i viaggi e lo stress che ho attraversato, ho trovato la mia pace, staccandomi dallo stress attraverso i social media, il che è sbagliato. Il mio obiettivo è dimostrare che sto abbandonando i social media e dare ai giovani, che pratichino sport o meno, un incentivo a uscire anche loro".