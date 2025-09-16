Berrettini giocherà a Stoccolma: "Non vedo l'ora"

Esplora tutte le offerte Sky
Berrettini giocherà l'Atp di Stoccolma: "Non vedo l'ora"

Si prospetta un finale di stagione intenso per Matteo Berrettini, che dopo lo swing asiatico e il ritorno in campo in settimana ad Hangzhou, sarà tra i protagonisti del Nordic Open, il torneo Atp 250 di Stoccolma in programma dall'11 al 19 ottobre.  "Non vedo l'ora, sono impaziente di tornare in Svezia"

Matteo Berrettini giocherà il Nordic Open di Stoccolma. Il 29enne azzurro, atteso questa settimana al rientro a Hangzhou (diretta Sky Sport) dopo il lungo stop di oltre due mesi, tornerà così alla Kungliga Tennishallen per il secondo anno consecutivo, in occasione della 56^ edizione dello storico torneo sul cemento svedese, in programma dall'11 al 19 ottobre. "Non vedo davvero l'ora di tornare a Stoccolma e giocare di nuovo il Nordic Open - le parole del tennista romano -. L'anno scorso ho vissuto un'atmosfera fantastica e sono impaziente di ritrovare il pubblico svedese un'altra volta". Berrettini tornerà in campo in Cina, il suo primo torneo da Wimbledon, dove ha perso al primo turno contro il polacco Kamil Majchrzak. Finora nel 2025 ha un record di 13 vittorie in 24 partite nel circuito Atp.

