Il numero 1 al mondo Carlos Alcaraz è tornato a parlare dopo la vittoria degli Australian Open: "È un sogno che diventa realtà. Ho lavorato tanto per conquistare questo trofeo e il Career Grand Slam". Su Djokovic: "Quello che sta facendo è impressionante". E sui prossimi obiettivi: "Proverò a vincere gli altri Slam"

Il giorno dopo la vittoria degli Australian Open per la prima volta in carriera, Carlos Alcaraz è tornato a parlare e lo ha fatto dopo il tradizionale shooting con il suo nuovo trofeo in quel di Melbourne: "È un sogno che diventa realtà. Ho lavorato tanto per poter conquistare questo trofeo e il Career Grand Slam - ha detto il numero 1 al mondo -. Prima dell'ultimo punto avevo così tanti pensieri che mi passavano per la testa. Ero davvero nervoso, quasi tremavo. E quando ho visto la pallina andare fuori ho pensato: 'Ce l'ho fatta'. È stata una sensazione fantastica. Ho pensato alla mia famiglia e al mio team che sanno quanto lavoro c’è dietro". Sui festeggiamenti: "Non ho fatto niente di particolare. Ho lasciato il circuito alle 2 di notte. Ho passato un po' di tempo con mio fratello e con alcuni miei amici presenti qui a Melbourne. Ho festeggiato così ed è più che abbastanza". Con la vittoria dell'ultimo Slam che gli mancava, per Carlitos è in arrivo un nuovo tatuaggio: "Sicuramente sarà un canguro, ma non so ancora in che zona - ha spiegato Alcaraz -. Penso al polpaccio… ma ancora non so se in quello destro o sinistro. Ma sicuramente dovrò fare qualcosa per ricordare questo grande momento".