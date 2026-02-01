Lorenzo Musetti ha postato un messaggio sui social per aggiornare sulle condizioni, dopo l'infortunio che lo ha costretto al ritiro nei quarti di finale degli Australian Open contro Djokovic: "Salterò i tornei di Buenos Aires e Rio de Janeiro"

Lorenzo Musetti - con un post su Instagram - ha fatto il punto sulle sue condizioni fisiche, dopo il problema all'adduttore della coscia che lo ha costretto al ritiro nei quarti di finale dell'Australian Open: "Alla luce dei risultati degli esami e degli accertamenti medici, insieme al mio team abbiamo dovuto prendere la difficile decisione di rinunciare ai tornei di Buenos Aires e Rio de Janeiro. In questo momento la mia priorità é concentrarmi sulla riabilitazione per poter tornare in campo. Grazie di cuore a tutti per il supporto, ci vediamo presto".