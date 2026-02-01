Offerte Sky
Musetti sull'infortunio: "Costretto a saltare Buenos Aires e Rio de Janeiro"

Tennis

Lorenzo Musetti ha postato un messaggio sui social per aggiornare sulle condizioni, dopo l'infortunio che lo ha costretto al ritiro nei quarti di finale degli Australian Open contro Djokovic: "Salterò i tornei di Buenos Aires e Rio de Janeiro"

Lorenzo Musetti - con un post su Instagram - ha fatto il punto sulle sue condizioni fisiche, dopo il problema all'adduttore della coscia che lo ha costretto al ritiro nei quarti di finale dell'Australian Open: "Alla luce dei risultati degli esami e degli accertamenti medici, insieme al mio team abbiamo dovuto prendere la difficile decisione di rinunciare ai tornei di Buenos Aires e Rio de Janeiro. In questo momento la mia priorità é concentrarmi sulla riabilitazione per poter tornare in campo. Grazie di cuore a tutti per il supporto, ci vediamo presto".

