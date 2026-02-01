Alcaraz vince gli Australian Open: "Ho inseguito tanto questo traguardo"il discorso
Le parole di Alcaraz dopo il trionfo agli Australian Open su Djokovic: "Ho lavorato duro per centrare questo traguardo. La preseason è stata una montagna russa, ma ho tenuto la testa bassa e lavorato duro. Nole è di grande ispirazione, vedere Nadal in tribuna è un privilegio"
HIGHLIGHTS - ARRIVA CIRCOLETTO ROSSO, LA NEWSLETTER DI TENNIS DI SKY SPORT INSIDER!
Un traguardo tanto desiderato e inseguito per diventare il nono tennista di sempre a completare il Career Grand Slam. Un obiettivo raggiunto quello di Carlos Alcaraz, campione degli Australian Open. "Solo il mio team sa quanto io abbia lavorato duro per centrare questo traguardo - le parole del murciano - La preseason è stata una montagna russa, abbiamo tenuto la testa bassa e lavorato duro. Questo trofeo è condiviso con loro, che mi hanno spinto ogni giorno a fare le cose giuste". Parole non solo per il team, ma - soprattutto - per Djokovic: "Novak, quello che fai tu mi ispira. Sono onorato di aver condiviso il campo e gli spogliatoi con te, grazie per tutto quello che fai. Sei di grande ispirazione".
"Vedere Nadal è un privilegio"
Alcaraz diventa con questa vittoria il secondo spagnolo di sempre a completare il Career Grand Slam. Come lui anche Rafa Nadal, presente sugli spalti della Rod Laver Arena: "È strano vedere Rafa in tribuna - ammette Carlos - Sono onorato di aver condiviso con te gli allenamenti, vederti è un privilegio". Infine il ringraziamento agli organizzatori: "Grazie a tutti coloro che rendono fantastico questo torneo, sono felice di tornare ogni anno. L'amore che sento in Australia è fantastico, sia dentro che fuori dal campo. Vi ringrazio perché mi avete spinto nei momenti difficili. Non vedo l'ora di tornare l'anno prossimo".