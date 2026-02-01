Le parole di Alcaraz dopo il trionfo agli Australian Open su Djokovic: "Ho lavorato duro per centrare questo traguardo. La preseason è stata una montagna russa, ma ho tenuto la testa bassa e lavorato duro. Nole è di grande ispirazione, vedere Nadal in tribuna è un privilegio"

Un traguardo tanto desiderato e inseguito per diventare il nono tennista di sempre a completare il Career Grand Slam. Un obiettivo raggiunto quello di Carlos Alcaraz, campione degli Australian Open. "Solo il mio team sa quanto io abbia lavorato duro per centrare questo traguardo - le parole del murciano - La preseason è stata una montagna russa, abbiamo tenuto la testa bassa e lavorato duro. Questo trofeo è condiviso con loro, che mi hanno spinto ogni giorno a fare le cose giuste". Parole non solo per il team, ma - soprattutto - per Djokovic: "Novak, quello che fai tu mi ispira. Sono onorato di aver condiviso il campo e gli spogliatoi con te, grazie per tutto quello che fai. Sei di grande ispirazione".