Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Alcaraz vince gli Australian Open: "Ho inseguito tanto questo traguardo"

il discorso

Le parole di Alcaraz dopo il trionfo agli Australian Open su Djokovic: "Ho lavorato duro per centrare questo traguardo. La preseason è stata una montagna russa, ma ho tenuto la testa bassa e lavorato duro. Nole è di grande ispirazione, vedere Nadal in tribuna è un privilegio"

HIGHLIGHTS - ARRIVA CIRCOLETTO ROSSO, LA NEWSLETTER DI TENNIS DI SKY SPORT INSIDER!

Un traguardo tanto desiderato e inseguito per diventare il nono tennista di sempre a completare il Career Grand Slam. Un obiettivo raggiunto quello di Carlos Alcaraz, campione degli Australian Open. "Solo il mio team sa quanto io abbia lavorato duro per centrare questo traguardo - le parole del murciano - La preseason è stata una montagna russa, abbiamo tenuto la testa bassa e lavorato duro. Questo trofeo è condiviso con loro, che mi hanno spinto ogni giorno a fare le cose giuste". Parole non solo per il team, ma - soprattutto - per Djokovic: "Novak, quello che fai tu mi ispira. Sono onorato di aver condiviso il campo e gli spogliatoi con te, grazie per tutto quello che fai. Sei di grande ispirazione".

"Vedere Nadal è un privilegio"

Alcaraz diventa con questa vittoria il secondo spagnolo di sempre a completare il Career Grand Slam. Come lui anche Rafa Nadal, presente sugli spalti della Rod Laver Arena: "È strano vedere Rafa in tribuna - ammette Carlos - Sono onorato di aver condiviso con te gli allenamenti, vederti è un privilegio". Infine il ringraziamento agli organizzatori: "Grazie a tutti coloro che rendono fantastico questo torneo, sono felice di tornare ogni anno. L'amore che sento in Australia è fantastico, sia dentro che fuori dal campo. Vi ringrazio perché mi avete spinto nei momenti difficili. Non vedo l'ora di tornare l'anno prossimo".

Leggi anche

Djokovic: "Nessuno sa cosa accadrà domani"

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Alcaraz show: il recupero con Nole è fenomenale

video

Carlos Alcaraz regala spettacolo nella finale con Novak Djokovic. Lo spagnolo vince uno dei punti...

Alcaraz-Djokovic 1-1 LIVE: Carlos vince il 2° set

live aus open

Tutto in equilibrio sulla Rod Laver Arena dopo i primi due set: Djokovic vince 6-2 il primo set,...

Quattro tornei LIVE su Sky da oggi: il programma

guida tv

Il grande tennis prosegue dopo gli Australian Open, con quattro tornei da seguire in diretta...

Alcaraz-Djokovic, la finale domenica alle 9.30

aus open

Carlos Alcaraz affronta Novak Djokovic nella finale del singolare maschile degli Australian Open....

Circoletto Rosso, la nuova newsletter di Insider

novità

Da lunedì 2 febbraio una newsletter monotematica per tutti i clienti di Sky Insider. E' curata da...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS