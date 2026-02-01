"Nessuno sa cosa accadrà domani, figuriamoci tra sei mesi o un anno. È stato un grande viaggio". Con queste parole Novak Djokovic si è congedato dalla Rod Laver Arena dopo la finale degli Australian Open, persa contro Carlos Alcaraz. Frasi che lasciano qualche interrogativo sul futuro in campo del serbo che a 38 anni ha giocato la 38esima finale Slam in carriera. Una partita in cui per lunghi tratti Nole ha espesso il suo miglior tennis: "Credo sempre in me stesso ed è quello che hai bisogno quando giochi a questo livello contro avversari come Carlos e Jannik - ha detto Djokovic - Devo essere sincero: non pensavo che sarei stato ancora una volta presente in campo durante la cerimonia di premiazione di uno Slam".