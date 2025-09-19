Hangzhou e Chengdu, il programma di venerdì su Sky

Tre azzurri in campo sull'asse Hangzhou-Chengdu. Nel Sichuan spazio a Luciano Darderi e Lorenzo Sonego, rispettivamente opposti al cileno Tabilo e allo statunitense Giron. Ad Hangzhou, invece, in campo Matteo Arnaldi contro il francese Cazaux. ll programma di venerdì, tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Proseguono i tornei di Hangzhou e Chengdu, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Ad aprire il programma di venerdì in chiave azzurra sarà Luciano Darderi che alle 7 italiane, sul Centrale di Chengdu, affronterà il cileno Alejandro Tabilo, n. 112 al mondo e in tabellone dalle qualificazioni. Perfetto equilibrio nei precedenti (2-2), ma Luciano ha vinto l'unico confronto sul cemento. Ad Hangzhou, invece, spazio a Matteo Arnaldi che sfiderà il francese Arthur Cazaux, nel match rinviato da giovedì a venerdì causa pioggia.
Il programma di venerdì su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 7 - Simulcast Sky Sport Tennis
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 7 - Atp Chengdu: Tabilo (Chi) vs DARDERI (Ita)
- a seguire - Simulcast Sky Sport Max
- non prima delle 10.30 - Atp Chengdu: Shang (Chn) vs Nakashima (Usa)
- a seguire - Simulcast Sky Sport Max
SKY SPORT MAX (206)
- ore 5.30 - Atp Hangzhou: Hijikata (Aus) vs Ugo Carabelli (Arg)
- non prima delle 7.30 - Atp Hangzhou: Walton (Aus) vs Korda (Usa)
- a seguire - Atp Hangzhou: Cazau (Fra) vs ARNALDI (Ita)
- a seguire - Simulcast Sky Sport Mix
- a seguire - Atp Hangzhou: Vukic (Aus) vs Goffin (Bel)
SKY SPORT MIX (211)
- ore 7 - Wta Seoul: Tauson (Den) vs Joint (Aus)
- a seguire - Wta Seoul: Lamens (Ned) vs Siniakova (Cze)
- non prima delle 10.30 - Wta Seoul: Swiatek (Pol) vs Krejcikova (Cze)
- non prima delle 12.30 - Wta Seoul: Seidel (Ger) vs Alexandrova
Tutte le partite con Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.