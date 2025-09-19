Hangzhou e Chengdu, il programma di venerdì su Sky

Proseguono i tornei di Hangzhou e Chengdu , da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Ad aprire il programma di venerdì in chiave azzurra sarà Luciano Darderi che alle 7 italiane, sul Centrale di Chengdu, affronterà il cileno Alejandro Tabilo , n. 112 al mondo e in tabellone dalle qualificazioni. Perfetto equilibrio nei precedenti (2-2), ma Luciano ha vinto l'unico confronto sul cemento. Ad Hangzhou, invece, spazio a Matteo Arnaldi che sfiderà il francese Arthur Cazaux , nel match rinviato da giovedì a venerdì causa pioggia.

