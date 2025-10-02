Atp Shanghai e Wta Pechino, il programma di giovedì: partite e orarisu sky
Al Wta 1000 di Pechino iniziano i quarti di finale con Jasmine Paolini che sfida la n. 4 al mondo Amanda Anisimova. A Shanghai, invece, debutta Matteo Arnaldi contro il giapponese Sakamoto. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Dopo il trionfo di Jannik Sinner nel maschile, il China Open di Pechino prosegue con le fasi finali del torneo femminile. Iniziano i quarti di finale e i riflettori saranno puntati su Jasmine Paolini. Reduce da sei vittorie consecutive, l'azzurra affronterà giovedì la n. 4 al mondo Amanda Anisimova. Tra le due c'è un solo precedente che risale al torneo di Parma 2021, dove vinse l'americana in due set. Al Masters 1000 di Shanghai, invece, giornata dedicata al primo turno nella parte alta del tabellone. Un solo italiano in campo: è Matteo Arnaldi, che affronterà il giapponese Rei Sakamoto, n. 190 al mondo proveniente dalle qualificazioni. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Il programma di giovedì su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- Ore 6.30 - YU-SVRCINA (Masters 1000 Shanghai)
- A seguire - OPELKA-BONZI (Masters 1000 Shanghai)
- Non prima delle 12 - PAOLINI-ANISIMOVA (WTA 1000 Pechino)
- A seguire - MCDONALD-HALYS (Masters 1000 Shanghai)
- A seguire - BU-CERUNDOLO (Masters 1000 Shanghai)
SKY SPORT TENNIS (203)
- Ore 6.30 - YU-SVRCINA (Masters 1000 Shanghai)
- A seguire - OPELKA-BONZI (Masters 1000 Shanghai)
- A seguire - MCDONALD-HALYS (Masters 1000 Shanghai)
- Ore 12.15 - Studio Tennis
- Ore 12.30 - KOVACEVIC-SHANG (Masters 1000 Shanghai)
- A seguire - BU-CERUNDOLO (Masters 1000 Shanghai)
SKY SPORT ARENA (204)
- Ore 6.30 - BROOKSBY-TROTTER (Masters 1000 Shanghai)
- A seguire - ZHOU-DE JONG (Masters 1000 Shanghai)
- A seguire - MCDONALD-HALYS (Masters 1000 Shanghai)
- A seguire - ARNALDI-SAKAMOTO (Masters 1000 Shanghai)
- A seguire - BU-CERUNDOLO (Masters 1000 Shanghai)
SKY SPORT MAX (206)
- Non prima delle 9 - LYS-GAUFF (Wta Pechino)
- Non prima delle 12 - PAOLINI-ANISIMOVA (Wta Pechino)
Tutti i match con su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.