Dopo il trionfo di Jannik Sinner nel maschile, il China Open di Pechino prosegue con le fasi finali del torneo femminile. Iniziano i quarti di finale e i riflettori saranno puntati su Jasmine Paolini . Reduce da sei vittorie consecutive, l'azzurra affronterà giovedì la n. 4 al mondo Amanda Anisimova . Tra le due c'è un solo precedente che risale al torneo di Parma 2021, dove vinse l'americana in due set. Al Masters 1000 di Shanghai , invece, giornata dedicata al primo turno nella parte alta del tabellone. Un solo italiano in campo: è Matteo Arnaldi, che affronterà il giapponese Rei Sakamoto , n. 190 al mondo proveniente dalle qualificazioni. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

