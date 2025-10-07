Djokovic soffre ma batte Munar: è ai quarti

Lotta quasi tre ore, con una caviglia in disordine e nonostante i tanti problemi legati al caldo e all'umidità: Novak Djokovic è un leone a Shanghai, dove batte Munar dopo quasi tre ore di partita e si qualifica per i quarti di finale del Masters 1000. Avanti anche Rune e Bergs. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Novak Djokovic soffre le pene dell'inferno, ma piega la resistenza di Jaume Munar e accede ai quarti di finale del Masters di Shanghai. Dura quasi tre ore la lotta tra i due, con il serbo menomato da un problema alla caviglia a inizio match ma in grado di proseguire, seppur ben lontano dalla miglior forma. Come se non bastasse, l'ex n°1 del mondo accusa anche problemi legati al grande caldo e all'umidità (va di stomaco, gli viene misurata la pressione) e sembra costantemente sull'orlo di arrendersi. Ma il 4 volte campione a Shanghai, che senza Sinner e Alcaraz vede la sua grande occasione, trova le energie per vincere 6-3, 5-7, 6-2 e restare in corsa per il titolo 101 in carriera. Avanti anche Holger Rune e Zizou Bergs. Il danese, n. 11 al mondo e 10 del seeding, ha sconfitto Giovanni Mpetshi Perricard (n. 37) 6-4, 6-7, 6-3. Bergs, n. 44 ATP, ha raggiunto il suo primo quarto di finale in un "1000" superando il canadese Gabriel Diallo 3-6, 7-5, 7-6 (10/8).