Sinner-Fonseca all'Atp Indian Wells, dove vedere in tv e streaming

atp indian wells

Dopo una lunga attesa, arriva finalmente il primo scontro tra Jannik Sinner e Joao Fonseca, da molti indicato quale possibile erede-rivale dell'azzurro. La sfida, valida per gli ottavi di finale del Masters di Indian Wells, è in programma martedì 10 marzo (con orario da definire): tutto in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Jannik Sinner si prepara a tornare in campo al Masters 1000 di Indian Wells. Dopo la vittoria all'esordio con un netto doppio 6-1 contro il qualificato Svrcina e quella contro Shapovalov, il numero 2 al mondo affronterà agli ottavi Joao Fonseca. Il 19enne brasiliano, numero 25 del ranking Atp, viene dal successo in due set contro lo statunitense Tommy Paul, dopo che aveva eliminato il russo Kachanov, salvando anche due match-point. Il match, in programma martedì 10 marzo (con orario da definire), sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Nessun precedente tra i due. Ma quella volta a Torino...

Sarà una sfida inedita quella tra Jannik e il 19enne brasiliano, soprannominato "Sinnerzinho" per lo stile di gioco molto simile al 2 del mondo. Tra i due non ci sono precedenti, anche se Fonseca ha fatto da sparring a Sinner alle Atp Finals 2023 a Torino. Proprio in quella occasione, durante uno scambio di battute, Jannik consigliò al giovane sudamericano di passare subito professionista, tralasciando il transito previsto all'Università. Un consiglio che ha portato bene a Fonseca, finora vincitore di quattro titoli in carriera, tra cui le Next Gen Finals, proprio come Sinner. 

Fonseca, chi è il prossimo avversario di Sinner

