Dopo una lunga attesa, arriva finalmente il primo scontro tra Jannik Sinner e Joao Fonseca, da molti indicato quale possibile erede-rivale dell'azzurro. La sfida, valida per gli ottavi di finale del Masters di Indian Wells, è in programma martedì 10 marzo (con orario da definire): tutto in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Jannik Sinner si prepara a tornare in campo al Masters 1000 di Indian Wells . Dopo la vittoria all'esordio con un netto doppio 6-1 contro il qualificato Svrcina e quella contro Shapovalov, il numero 2 al mondo affronterà agli ottavi Joao Fonseca . Il 19enne brasiliano, numero 25 del ranking Atp, viene dal successo in due set contro lo statunitense Tommy Paul, dopo che aveva eliminato il russo Kachanov, salvando anche due match-point. Il match, in programma martedì 10 marzo (con orario da definire), sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW .

Nessun precedente tra i due. Ma quella volta a Torino...

Sarà una sfida inedita quella tra Jannik e il 19enne brasiliano, soprannominato "Sinnerzinho" per lo stile di gioco molto simile al 2 del mondo. Tra i due non ci sono precedenti, anche se Fonseca ha fatto da sparring a Sinner alle Atp Finals 2023 a Torino. Proprio in quella occasione, durante uno scambio di battute, Jannik consigliò al giovane sudamericano di passare subito professionista, tralasciando il transito previsto all'Università. Un consiglio che ha portato bene a Fonseca, finora vincitore di quattro titoli in carriera, tra cui le Next Gen Finals, proprio come Sinner.