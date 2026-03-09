Offerte Sky
Atp Indian Wells, i risultati di oggi: avanza Djokovic

Tennis

Novak Djokovic impiega oltre due ore per piegare l'americano Kovacevic e accedere agli ottavi di finale a Indian Wells: finisce 6-4, 1-6, 6-4. Norris elimina invece la testa di serie numero 6 De Minaur con un doppio 6-4. Il Masters 1000 di Indian Wells è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

L'ESORDIO IN DOPPIO DI SINNER LIVE

Che fatica per Novak Djokovic. Il serbo batte da pronostico l'americano Aleksandar Kovacevic, numero 72 del ranking Atp, spendendo però molte più energie del previsto. Finisce 6-4, 1-6, 6-4 al termine di una battaglia durata 2 ore e 3 minuti. Nole inizia bene col break al terzo game e porta poi a casa il set senza offrire possibilità all'avversario. Il secondo parziale si apre con un game lunghissimo in cui il padrone di casa annulla una palla break riuscendo poi a imporsi dopo sei parità. Da lì inizia un monologo che lo vede imporsi nettamente al quarto set point sul suo servizio. Il pubblico si anima, Kovacevic prende fiducia, tiene il servizio e difende con successo due palle break nel quarto game. Nel momento decisivo però, in vantaggio 5-4, Djokovic assesta il colpo decisivo e ora aspetta il vincitore tra Draper e Cerundolo. Di seguito, tutti i risultati odierni a Indian Wells

Indian Wells, i principali risultati di lunedì 9 marzo

UOMINI

  • Norrie (Gbr) - De Minaur (Aus) 6-4, 6-4
  • Djokovic (Srb) - Kovacevic (Usa) 6-4, 1-6, 6-4

DONNE

  • Pegula (Usa) - Ostapenko (Lat) 4-6, 6-3, 6-2
  • Muchova (Cze) - Ruzic (Cro) 6-0, 6-3

TENNIS: ALTRE NEWS