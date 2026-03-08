Zverev supera Nakashima: 100^ vittoria nei Masters

Atp Indian Wells, i risultati di oggi: Zverev agli ottaviATP INDIAN WELLS
Zverev fatica con Nakashima, ma vince dopo 2 ore e 30 minuti: per il tedesco è la centesima vittoria in carriera nei Masters 1000. Nel torneo femminile nessuna difficoltà per Sabalenka. Il Masters 1000 di Indian Wells è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Sascha Zverev stacca il pass per gli ottavi al Masters 1000 di Indian Wells. Il tedesco soffre, ma elimina Brandon Nakashima con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-4 in 2 ore e 31 minuti di gioco. Una partita lottata grazie all'ottima prestazione dello statunitense (match con 17 ace a referto), ma a risolverla in volata è stato Zverev con il break decisivo nel decimo game del terzo set. Con questa vittoria, il tedesco diventa il primo giocatore di questo decennio a raggiungere quota 100 vittorie nei Masters 1000.
Indian Wells, i principali risultati di domenica
UOMINI
- Nakashima (Usa) - Zverev (Ger) 6-7, 7-5, 4-6
- Shelton (Usa) - Tien (Usa)
- Fonseca (Bra) - Paul (Usa)
- Diallo (Can) - Auger Aliassime (Can)
- Davidovich Fokina (Esp) - Mensik (Cze)
- Fucsovics (Hun) - Fils (Fra)
DONNE
- Sabalenka - Cristian (Rou) 6-4, 6-1
- Gauff (Usa) - Eala (Phi)
- Raducanu (Gbr) - Anisimova (Usa)