Zverev supera Nakashima: 100^ vittoria nei Masters

Zverev fatica con Nakashima, ma vince dopo 2 ore e 30 minuti: per il tedesco è la centesima vittoria in carriera nei Masters 1000. Nel torneo femminile nessuna difficoltà per Sabalenka. Il Masters 1000 di Indian Wells è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

