Atp Indian Wells, il programma di oggi: partite e orari

atp indian wells

Jannik Sinner protagonista questa sera non prima delle 20.30 in doppio con Opelka contro i n. 1 del seeding Granollers/Zeballos. Nel singolare riflettori su Carlos Alcaraz e Novak Djokovic: lo spagnolo affronterà il francese Rinderknech, il serbo opposto allo statunitense Kovacevic. Nel femminile ci sono Swiatek, Rybakina e Pegula. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Sesta giornata al Masters 1000 di Indian Wells, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Lunedì che vedrà di nuovo protagonista Jannik Sinner, ma stavolta in doppio. In coppia con Reilly Opelka, l'azzurro sarà impegnato non prima delle 20.30 contro i numeri 1 del seeding Granollers/Zeballos. Nel singolare, invece, riflettori su Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Il numero 1 al mondo, reduce dal successo contro Grigor Dimitrov, affronterà il francese Arthur Rinderknech, n. 28 al mondo che ha superato il secondo turno per walkover dopo il ritiro di Juan Manuel Cerundolo. Secondo impegno in California, invece, per Novak Djokovic che dopo la vittoria in rimonta sul polacco Majchrzak sfiderà lo statunitense Aleksandar Kovacevic. Nel torneo femminile ritornano in campo Iga Swiatek (contro Maria Sakkari), Elena Rybakina (contro Marta Kostyuk) e Jessica Pegula (contro Jelena Ostapenko). 

Le coppie di doppio da seguire a Indian Wells

Il programma di oggi su Sky Sport e in streaming su NOW

SKY SPORT TENNIS (203)

  • Programma dalle ore 19

SKY SPORT ARENA (204)

  • Programma dalle ore 19

