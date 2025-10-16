Darderi fuori al debutto: Mochizuki vince 6-3, 6-3

Darderi fuori agli ottavi all'Atp Almaty: Mochizuki vince 6-3, 6-3atp almaty
L'italoargentino, numero 4 del seeding, saluta al debutto l'Atp 250 di Almaty: a vincere e a conquistare i quarti di finale è il giapponese Mochizuka con un doppio 6-3. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Si è chiuso agli ottavi di finale l'Atp 250 di Almaty di Luciano Darderi. L'italoargentino, testa di serie numero 4, ha perso all'esordio nel torneo contro il giapponese Shintaro Mochizuki per 6-3, 6-3. Dopo aver conquistato il primo break del match nel quarto game del primo set ed essere andato avanti 3-1, Darderi non è riuscito a tenere il servizio ben due volte nel parziale, subendo così la rimonta. Nel secondo set, invece, a esser decisivo per la vittoria del giapponese è stato il break nel quarto game. Ai quarti di finale, Mochizuki affronterà l'americano Alex Michelsen.