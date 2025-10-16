Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Darderi fuori agli ottavi all'Atp Almaty: Mochizuki vince 6-3, 6-3

atp almaty

L'italoargentino, numero 4 del seeding, saluta al debutto l'Atp 250 di Almaty: a vincere e a conquistare i quarti di finale è il giapponese Mochizuka con un doppio 6-3. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE: ATP - WTA

Si è chiuso agli ottavi di finale l'Atp 250 di Almaty di Luciano Darderi. L'italoargentino, testa di serie numero 4, ha perso all'esordio nel torneo contro il giapponese Shintaro Mochizuki per 6-3, 6-3. Dopo aver conquistato il primo break del match nel quarto game del primo set ed essere andato avanti 3-1, Darderi non è riuscito a tenere il servizio ben due volte nel parziale, subendo così la rimonta. Nel secondo set, invece, a esser decisivo per la vittoria del giapponese è stato il break nel quarto game. Ai quarti di finale, Mochizuki affronterà l'americano Alex Michelsen.

Tennis: Altre Notizie

Paolini ai quarti: Kudermetova ko in due set

wta ningbo

L'azzurra ha vinto al debutto al Wta 500 di Ningbo: battuta in due set (6-2, 7-5) la russa...

Darderi fuori al debutto: Mochizuki vince 6-3, 6-3

atp almaty

L'italoargentino, numero 4 del seeding, saluta al debutto l'Atp 250 di Almaty: a vincere e a...

Quattro azzurri LIVE su Sky: il programma di oggi

Tennis

Giovedì di grande tennis con quattro azzurri da seguire in diretta su Sky Sport e in...

Oggi le semifinali: alle 20 Sinner-Djokovic

six kings slam

Giornata di semifinali al Six Kings Slam: si parte alle 18.30 con l'esordio di Carlos Alcaraz...

Sinner in semifinale: batte Tsitsipas e trova Nole

six kings slam

Sinner brilla all'esordio a Riyadh: l'azzurro è in semifinale grazie alla netta vittoria (6-2,...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS