Alcaraz, Cobolli e non solo: il programma di oggi

Atp Parigi, il programma di oggi: partite e orari

atp parigi

Seconda giornata al Masters 1000 di Parigi. L'unico azzurro in campo sarà Flavio Cobolli, opposto a Ben Shelton. In serata il debutto del n. 1 al mondo Carlos Alcaraz contro il britannico Norrie. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Entrano in scena i big al Masters 1000 di Parigi, da seguire in diretta Sky Sport e in streaming su NOW. Un martedì con i riflettori puntati su Carlos Alcaraz: il n. 1 al mondo scenderà in campo non prima delle 19 sul Centrale contro il britannico Norrie, già battuto quest'anno a Wimbledon. L'unico italiano in campo sarà Flavio Cobolli che ritroverà Ben Shelton per la terza volta in stagione. Tra le altre sfide di giornata, ci sarà il debutto di Taylor Fritz contro l'australiano Vukic mentre in ottica Atp Finals attesa per Auger-Aliassime che esordirà contro Francisco Comesana.

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)

  • ore 11: A.-ALIASSIME (Can) - COMESANA (Arg)
  • a seguire: SHAPOVALOV (Can) - FONSECA (Bra)
  • a seguire: GONZALEZ/PEL - BOLELLI/VAVASSORI
  • non prima delle 15.30: SHELTON (Usa) - COBOLLI (Ita)
  • a seguire: TIEN (Usa) - RUBLEV

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 7.30: KAWA (Pol) - BRONZETTI (Ita)
  • ore 11: VACHEROT (Mon) - LEHECKA (Cze)
  • a seguire: MOUTET (Fra) - OPELKA (Usa)
  • a seguire: MUNAR (Spa) - MEDVEDEV
  • ore 19: ALCARAZ (Spa) - NORRIE (Gbr)
  • a seguire: FRITZ (Usa) - VUKIC (Aus)

SKY SPORT MAX (206)

  • ore 4.30: BLINKOVA - PAQUET (Fra)
  • a seguire: OSORIO (Col) - COCCIARETTO (Ita)
  • a seguire: GIBSON (Aus) - MBOKO (Can)
  • a seguire: X. WANG (Chn) - FERNANDEZ (Can)
  • non prima delle 11.30: BENCIC (Svi) - SASNOVICH
  • a seguire: EALA (Phi) - BOULTER (Gbr)

 

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

