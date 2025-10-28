Cobolli fuori al 2° turno: vince Shelton in 2 set

Flavio Cobolli eliminato al 2° turno del Masters di Parigi. Il romano, 23 del mondo, è stato battuto da Ben Shelton con i parziali di 7-6, 6-3 in un'ora e mezza di gioco. Per il numero 7 del ranking, al terzo successo consecutivo contro l'azzurro in questo 2025, si tratta della prima qualificazione agli ottavi del 1000 della capitale francese. Partita molto equilibrata nel 1° set, decisa da pochissimi punti. Flavio non sfrutta una palla break nell'ottavo game, ne salva una pericolosa nell'11° e poi cede 7-4 al tie-break. L'azzurro lascia le briciole al rivale in risposta in avvio di 2° set, ma nel 6° game va in difficoltà e alla seconda occasione Shelton passa. Lo statunitense concede poi solo un punto in battuta (67% di prime in campo e appena 6 punti persi con la prima) per chiudere 6-3 e raggiungere gli ottavi in un Masters 1000 per la quarta volta nel 2025. Per Cobolli ora testa a Bologna e alla Coppa Davis, dove sarà tra i protagonisti dell'Italia.